Nederlandse militair gewond bij parachutesprong in België

In België is een Nederlandse militair gewond geraakt bij een parachutesprong. Zijn parachute raakte verstrengeld met die van een collega, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Leuven.

Het ongeluk gebeurde tijdens een oefening. De militair van begin 20 raakte lichtgewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De andere militair in wiens parachute hij verstrengeld raakte, liep geen verwondingen op.

Het ongeluk gebeurde in Schaffen, niet ver van Hasselt. Een woordvoerder van Defensie in Nederland kan het nieuws desgevraagd niet bevestigen.