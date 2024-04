Supermarkt Dirk zet bodycams in tegen agressie, waakhond kritisch

Personeel van Dirk van den Broek gaat bodycams dragen. Hiermee hoopt de supermarktketen onveilige situaties in de winkels tegen te gaan. De ontwikkeling leidt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tot gefronste wenkbrauwen.

Winkelmedewerkers krijgen geregeld te maken met agressie en geweld. "De bodycams zijn voor ons een aanvulling op de werkvloer om dreigende situaties snel te de-escaleren," zegt directeur Marcel Huizing. "Want elk incident is er één te veel voor onze collega's en klanten."

De cameraatjes zullen niet continu aanstaan. Het supermarktpersoneel kan de bodycams zelf aan- en uitzetten bij "gespannen of dreigende situaties". Op de bodycam zit een schermpje waarop te zien is wat gefilmd wordt. Zo wordt iemand geconfronteerd met zijn of haar eigen gedrag, en dat zou de-escalerend werken, zegt de supermarkt

De keten start in veertig winkels met de bodycams, na een naar eigen zeggen succesvolle proef in 2023. Het is de eerste winkelketen die bodycams introduceert.

Agressie

Agressie in supermarkten neemt steeds meer toe, laat brancheorganisatie CBL weten. "Het komt echt vaak voor", zegt een woordvoerder. "Niet alleen verbaal, maar het komt ook voor dat er dingen naar medewerkers worden gegooid of dat iemand wordt aangevlogen. De maatschappij verhardt, er is veel meer agressie voelbaar."

De hele branche heeft er last van, maar het is aan de supermarktketens zelf om er iets aan te doen. "Het is ook een onduidelijke grens waar de taak van het supermarktpersoneel stopt en vanaf wanneer de politie moet worden ingeschakeld."

'Zeer invasief'

Toezichthouder AP vindt het zorgelijk dat er "blijkbaar zo veel en zulke ernstige incidenten zijn bij Dirk van den Broek dat het bedrijf het nodig vindt om bodycams te gebruiken", maar de privacywaakhond benadrukt dat het gebruik hiervan aan strenge voorwaarden gebonden is. "We zien bodycams normaal gesproken alleen bij politie en boa's. Cameratoezicht is zeer invasief. Daar moeten bedrijven dan ook zeer terughoudend mee zijn."

De AP gaat de supermarktketen snel om een toelichting vragen. "Zij moeten kunnen aantonen dat het noodzakelijk is."

Vaak is het geweld gerelateerd aan diefstal. Sommige supermarkten zetten hiervoor sinds kort "slimme" camera's in, die bijvoorbeeld kunnen oppikken wanneer iemand iets in een zak stopt. Ook voor deze software gelden strenge regels.