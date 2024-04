Twee paarden die door Londen draafden ernstig gewond

Twee van de vijf paarden die gisteren op hol sloegen in Londen zijn daarbij ernstig gewond geraakt. De Britse minister van Defensie Cartlidge zegt dat de toestand van de zwarte Quaker en de witte Vida zorgelijk is. Op beelden van hun dolle tocht was al te zien dat Vida hevig bloedde.

Het ging gisteren mis tijdens de ochtendspits bij een oefening van de Household Cavalry, de ceremoniële garde van Buckingham Palace. Bij een exercitie in de wijk Belgravia schrokken de dieren van vallend puin op een bouwterrein. Van de zeven paarden die schrokken, steigerden er vijf en sloegen er vier op hol.

Van de vier ruiters die bij het incident van hun paard werden geworpen, moesten er drie worden opgenomen in het ziekenhuis. Twee hebben daar de nacht doorgebracht, al vallen hun verwondingen volgens de defensieminister mee. Bij de tocht van Buckingham Palace tot ver in Oost-Londen raakte ook een fietser gewond.

Verbaasde Londenaren filmden de paarden dravend door hun stad: