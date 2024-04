Amsterdam zet borden neer om 'foutkampeerders' op regels te wijzen

De gemeente Amsterdam gaat borden neerzetten in een straat in Amsterdam-Noord om te voorkomen dat kampeerders de regels overtreden. Het gaat om een deel van de Meeuwenlaan, een straat van bijna 2 kilometer lang.

Bewoners klagen bij AT5 en NH dat de straat is uitgegroeid tot een populaire kampeerplek. Zo staan er in weekenden en in schoolvakanties dagelijks zo'n zeven campers geparkeerd van Europeanen die vakantie vieren. Parkeren mag, maar een aantal mensen slaapt volgens bewoners in de camper en dat is niet toegestaan. Bovendien wordt er soms aan de zijkant van campers geplast en poepen mensen in bosjes.

Een van de bewoners weet wel waarom uitgerekend deze straat populair. "Het is lekker centraal, vlak bij de pont. Je kunt zo naar het centrum. Dus natuurlijk snap ik dat."

Het is niet bekend hoeveel campereigenaren alleen parkeren in de straat en hoeveel van hen er overnachten. Toch komt dat laatste volgens de bewoners regelmatig voor. "Ik houd het niet meer bij", zegt iemand. Onlangs stonden er nog twee campers bij haar voor de deur. "Daar zat wel een hele familie in. Ik denk dat ze erin sliepen."

Ook is er geluidsoverlast. "Ze ronken ook met de motoren en het is hier gehorig, dus dat hoor je heel hard."

Een bewoner spotte twee weken geleden alweer de eerste campers van het 'kampeerseizoen' in Amsterdam Noord.