Nederland moet snel leren dansen, zegt de bedenker van 'de hamer en de dans'

"Met de gedeeltelijke lockdown hebben we twee weken geleden een grote hamer uit de gereedschapskist gehaald", zei premier Mark Rutte gisteravond. Die hamer, de lockdown, moest de verspreiding van het virus weer neerslaan. Maar het is nog de vraag of er niet extra maatregelen nodig zijn.

Ingenieur en publicist Tomas Pueyo denkt dat de hamer van Rutte genoeg effect zal hebben. "Het is een relatief intelligente lockdown, die de verspreiding van het virus stopt."

Toch is hij zeer kritisch. "De vraag is niet alleen of het effect heeft, maar ook of het efficiënt is. Het probleem is dat de lockdown het virus afremt, maar ook de economie."

Grafiek platslaan

Pueyo is de bedenker van 'de hamer en de dans'. In maart zette hij zijn essay online waarin hij beschrijft wat landen kunnen doen als besmettingen exponentieel oplopen. Hij berekende dat de piek in de grafiek platgeslagen moet worden met harde maatregelen zoals een lockdown. Het stuk werd tientallen miljoenen keren gelezen.

"In maart wist niemand wat er gebeurde. Het virus verspreidde zich exponentieel en we konden niet dansen. De hamer had dus twee functies: het virus stoppen en tijd winnen om te leren dansen."