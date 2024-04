Vanavond op tv: Aboutaleb over aanpak drugscriminaliteit • De toekomst van de bezorgeconomie • Kamer praat over mestproblemen

De aanpak van drugscriminaliteit

Hamburg, Rotterdam en Antwerpen slaan de handen ineen in de strijd tegen de illegale import van drugs via hun havens. Niet alleen Nederland heeft veel last van grootschalige handel in drugs, ook in landen in Latijns-Amerika - waar de drugs worden geproduceerd en verscheept naar Europa - zijn de gevolgen groot: bendegeweld, moorden en bedreiging van de rechtsstaat. Daarom is er meer actie nodig vanuit Europa, vinden de burgemeesters van de drie havensteden. We spreken de burgemeester van Rotterdam: Ahmed Aboutaleb.