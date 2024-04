HelloFresh ziet verschuiving van maaltijdbox naar kant-en-klaarmaaltijd

HelloFresh haalt steeds meer omzet uit kant-en-klaarmaaltijden, blijkt uit de kwartaalcijfers. De verkoop van maaltijdboxen loopt terug. Met de bezorging van kant-en-klaarmaaltijden vangt het Duitse bedrijf de krimp bij maaltijdboxen op.

De kant-en-klaaractiviteiten waren in de afgelopen periode goed voor een omzet van 496 miljoen euro. Dat is een stijging van 56 procent vergeleken met een jaar eerder.

"De omzet uit kant-en-klaarmaaltijden maakt al een kwart uit van de omzet en we verwachten dat dit aandeel in de toekomst nog verder zal stijgen", zegt eigenaar Dominik Richter in een verklaring. De verwachting is dat de verkoop van kant-en-klaarmaaltijden dit jaar met ongeveer 50 procent toeneemt. Vooral in de VS zijn ze populair.

Bij de bezorging van maaltijdboxen zakte de omzet met bijna 7 procent tot 1,56 miljard euro. Dankzij de groei van kant-en-klaarmaaltijden steeg de totale omzet naar bijna 2,1 miljard euro, wat volgens HelloFresh de hoogste kwartaalomzet ooit is. De nettowinst kwam uit op 16,8 miljoen euro.