Na 55 medailles en Tokio-debacle kondigt wielerbondscoach Gunnewijk afscheid aan

'Geen makkelijke opdracht'

De KNWU bedankt Gunnewijk voor haar periode bij de bond, waarin ze 'geen makkelijke opdracht had'. "Om van een groep met allemaal kampioenen steeds weer een team te creëren, is een prestatie", aldus technisch directeur Wilbert Broekhuizen.

"Loes heeft de afgelopen jaren een topsportklimaat neergezet waarin veel rensters medailles hebben kunnen winnen."

"We zijn met de renners en staf ontzettend gegroeid, in een sport die zich de afgelopen jaren stevig heeft ontwikkeld", aldus Gunnewijk in het bericht over haar aanstaande vertrek. "De afgelopen jaren heb ik met veel plezier en passie gewerkt met de talenten en wereldtop binnen het vrouwenwielrennen."

Wat Gunnewijk na dit jaar, waarin het EK in Belgisch Limburg, de Olympische Spelen in Parijs en het WK in Zürich nog op het programma staan, gaat doen, is nog niet bekend.