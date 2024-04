Veel rook bij brand in kunstenaarsloods Vlaardingen

Het voormalige bedrijfspand is eigendom van de gemeente. Het pand wordt onder meer gebruikt door zes kunstenaars. Een man die bij de brand staat te kijken, zegt tegen de omroep dat hij met zijn band in de loods repeteert. "Ik schrok me helemaal het lazarus, sprong in m'n auto en reed hier naartoe. Ik zie nu ook de rook heel dicht bij onze oefenruimte naar buiten komen", zegt hij.

Bij het pand staat ook een bezorgde kunstenares. "Al mijn werk staat daar. Mijn foto-installatie, fysieke werken en theaterkleding", zegt ze tegen Rijnmond. "Dat zijn allemaal dingen waarvoor je wel verzekerd kan zijn, maar dat krijg je niet meer terug. Dus ik ga ervan uit dat alles gewoon helemaal weg is."

Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.