Unilever verkocht meer deodorant en ijs, prijzen stegen wat minder hard

Levensmiddelenfabrikant Unilever, bekend van onder meer merken als Knorr, Dove en Rexona, heeft in de eerste drie maanden van het jaar meer verkocht. De omzet kwam uit op 15 miljard euro, een stijging van 1,4 procent ten opzichte van vorig jaar. Het bedrijf publiceerde vanochtend de resultaten.

Vorig jaar dankte Unilever hun omzetstijging voornamelijk aan de gestegen prijzen. Er werd toen niet per se meer verkocht, maar wat over de toonbank ging werd tegen een hogere prijs verkocht. Daarmee rekende Unilever de inflatie door aan klanten. Vorig jaar stegen de prijzen in deze periode met 10,7 procent.

In de eerste drie maanden van dit jaar stegen de Unileverprijzen een stuk minder hard, met 2,2 procent. Het bedrijf verkocht ook 2,2 procent meer.

Er zijn wel verschillen tussen de regio's waar de multinational actief is. Zo stegen de prijzen van Unileverproducten in Europa harder dan elders (5,5 procent) en werd er minder verkocht. Ook in Indonesië werd minder verkocht, omdat consumenten daar westerse multinationals boycotten vanwege de oorlog in Gaza.

IJs

Vorige maand kondigde Unilever aan de ijsdivisie, bekend van merken als Ben & Jerry's en Magnum, af te splitsen en 7500 banen te schrappen. Het bedrijf wil zich meer gaan focussen en productiever worden om de concurrentie bij te benen.

Als de ijsdivisie naar de beurs wordt gebracht is het de grote vraag of dat in Nederland zal zijn. In 2020 schreef Unilever aan de ministers van Financiën en Economische Zaken dat de voedseltak, waaronder ijs, in Nederland een beursnotering en hoofdkantoor zou krijgen als dat onderdeel zelfstandig zou worden.

Die belofte zette topman Hein Schumacher vorige maand op losse schroeven. De kanttekening die destijds gemaakt werd was dat Nederland dan wel een aantrekkelijk vestigingsklimaat moest hebben. Volgens Schumacher is het vestigingsklimaat sinds 2020 veranderd en hij wil nu alle opties nog openhouden.

Ook vandaag in de kwartaalcijfers komt daar nog geen duidelijkheid over. Wel zegt het bedrijf dat de afsplitsing eind 2025 voltooid moet zijn.