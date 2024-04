Gonorroe blijft om zich heen grijpen: 31 procent meer besmettingen

Het aantal mensen dat besmet raakt met de geslachtsziekte gonorroe blijft explosief toenemen. Vorig jaar groeide het aantal mensen waarbij de ziekte werd vastgesteld met 31 procent, het jaar daarvoor was dat aantal al met 33 procent toegenomen. In totaal waren er in 2023 13.853 gevallen.

Volgens het RIVM is vooral de stijging bij vrouwen groot: het aantal diagnoses nam toe van 1468 naar 2598, een stijging van 78 procent. Ook bij heteroseksuele mannen was de stijging van 51 procent opvallend, van 666 gevallen naar 1007. Over het algemeen wordt de ziekte het meest vastgesteld bij mannen die seks hebben met mannen.

Gonorroe wordt veroorzaakt door een bacterie, die kan leiden tot infecties in bijvoorbeeld de urinebuis, endeldarm, bijballen en baarmoederhals. Een besmetting kan worden behandeld, maar de ziekte is ook makkelijk te voorkomen door een condoom te gebruiken. Het RIVM noemt het belangrijk dat besmette mensen hun bedpartners zo snel mogelijk waarschuwen.