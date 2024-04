160 grienden aangespoeld op strand in West-Australië

Het gebeurt vaker dat dolfijnen of walvissen aanspoelen aan de westkust van Australië. Afgelopen juli stierven bijna honderd grienden na een tweedaagse reddingspoging op Cheynes Beach, ongeveer 350 kilometer ten zuidoosten van Dunsborough.

Het euthanaseren van de gestrande dieren wordt meestal als de meest humane oplossing gezien, zegt het departement. "We hopen altijd op het beste resultaat."

Lokale natuurbeschermer Pia Courtis zegt dat de grienden vanochtend vroeg waren gestrand. Een groep van nog eens 110 grienden komt waarschijnlijk ook naar het strand, meldde Courtis. "Helaas is de uitkomst voor grienden als ze eenmaal op het strand zijn over het algemeen niet goed. We hebben grote aantallen dieren die uiteindelijk sterven", ze ze in een videoverklaring waar persbureau AP over bericht.

Niet redden

Het departement dringt erop aan om niet op eigen kracht de walvissen te redden. "We weten dat mensen willen helpen, maar we hebben hun gevraagd om alsjeblieft niet te proberen de dieren te redden zonder aanwijzingen van personeel van het departement, omdat dit verder letsel en ongemak voor de dieren kan veroorzaken en een gecoördineerde reddingsactie kan belemmeren."

Grienden staan bekend om hun hechte sociale banden, dus als één van hen in de problemen komt en strandt, volgt de rest vaak, meldt de Universiteit van West-Australië.