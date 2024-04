PSV kan vanavond kampioen worden, mede door het cadeauboek van Bosz

Vanavond kan eindelijk gebeuren wat al lange tijd in de sterren staat geschreven: PSV kan de landstitel pakken. Als de Eindhovenaren winnen bij sc Heerenveen en Feyenoord punten laat liggen bij Go Ahead Eagles, is de ploeg van Peter Bosz niet meer te achterhalen.

Voor PSV zou het de eerste landstitel betekenen sinds 2018. En dat werd mede mogelijk gemaakt door een boek dat Bosz de gehele PSV-selectie voorafgaand aan het seizoen cadeau deed. "Ik dacht: wow, als ik voetballer was, dan had ik dit boek willen lezen," aldus de trainer.

Meedogenloos

Op het trainingskamp van PSV in Spanje in januari had vleugelaanvaller Johan Bakayoko het al over het boek dat hij had gekregen van Bosz: 'Meedogenloos', van de Amerikaan Tim Grover. Die werkte als individuele coach onder anderen met basketbaliconen als Michael Jordan en Kobe Bryant.