Jesus Christ Superstar en Melk winnaars Musical Awards, publieksprijs voor De Tocht

Melk, een musical over het moederschap, won verrassend vijf Musical Awards. De musical van Stichting Nanoek werd onder meer beloond in de categorie beste kleine musical en beste muziek.

De publieksprijs ging naar De Tocht, over de Elfstedentocht. "Er is een last van onze schouders gevallen", zei Foppe van der Veen, een van de initiatiefnemers van de musical, na de bekendmaking tegen Omrop Fryslan. "Het was heel spannend. We zijn begonnen met niets en dit is een heel grote erkenning."

