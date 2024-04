Arizona klaagt 18 medestanders Trump aan voor poging tot verkiezingsfraude

In Arizona worden achttien oud-medewerkers van Donald Trump aangeklaagd wegens betrokkenheid bij pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 ongedaan te maken. Dat meldt de zogeheten grand jury van de Amerikaanse staat vandaag.

In de aanklacht worden elf Republikeinen genoemd die ten onrechte zouden hebben verklaard dat niet Biden, maar oud-president Trump de meeste stemmen kreeg in Arizona. Van zeven anderen worden geen namen genoemd, maar persbureau AP weet te melden dat het gaat om onder anderen Trumps voormalige advocaat Rudy Giuliani en stafchef Mark Meadows.

Giuliani bevestigt dat via zijn woordvoerder en noemt de aanklacht 'politiek gemotiveerd'. De advocaat van Meadows kon de aanklacht nog niet bevestigen.

De nieuwe aanklachten volgen op soortgelijke zaken in andere Amerikaanse staten. Tegen Trump zelf lopen ook diverse rechtszaken rond de nasleep van de verkiezingen uit 2020 en de Capitoolbestorming in januari 2021. In deze nieuwe zaak in Arizona wordt Trump genoemd als een niet-aangeklaagde medeplichtige.

Bij de Amerikaanse verkiezingen van 2020 schreef Biden met een klein verschil van 10.457 stemmen de staat Arizona op zijn naam. Zijn tegenstanders deden maar liefst acht pogingen om via de rechtbank die verkiezingsuitslag ongedaan te maken.