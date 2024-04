Vakantiegeld komt eraan: grote verschillen tussen inkomensgroepen

Het is bijna mei en dus komt voor veel Nederlanders in loondienst de uitkering van het vakantiegeld er weer aan. Voor mensen met een inkomen dat lager is dan modaal valt het bedrag hoger uit dan vorig jaar.

Werknemers met een modaal inkomen of hoger krijgen dit jaar juist minder vakantiegeld. Dat heeft salarisverwerker ADP berekend.

Zo krijgen modale inkomens zo'n 19 euro netto minder vakantiegeld. Iemand die iets daaronder verdient krijgt juist aanzienlijk meer, tot wel honderden euro's.

Een drie keer modaal verdienende werknemer ontvangt daarentegen ruim 600 euro minder. En iemand die parttime werkt krijgt volgens de berekening van ADP 578 euro extra ten opzichte van 2023.