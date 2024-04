Paarden gered bij grote stalbrand in Hazerswoude-Dorp

In een stal in het Zuid-Hollandse Hazerswoude-Dorp is grotendeels verwoest door een brand. De brand brak gisteravond laat uit.

Bewoners en buren hebben de vier paarden die in de brandende stal stonden op tijd kunnen redden. De dieren zijn elders opgevangen en door een veearts nagekeken. Ze krijgen medicatie omdat ze rook hebben ingeademd.

De brandweer is met groot materiaal uitgerukt en heeft kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning bij de stal. Rond 01.00 uur meldde de Veiligheidsregio Hollands-Midden dat de brand langzaam minder hevig wordt.

De stal moet als verloren worden beschouwd en is uitgebrand. De restanten van het bouwwerk worden deze nacht met een kraan gesloopt, zodat ook onder het puin kan worden geblust

Omroep West meldde dat in de wijde omgeving rookpluimen waren te zien.