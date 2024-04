Kamp Amersfoort speelde grotere rol bij vernietiging Joden dan gedacht

"Wat met de Joden in Kamp Amersfoort gebeurde, past niet in het relatief cleane beeld dat er is van de Jodenvervolging in Nederland", zegt ze tegen Trouw. "Er werden potloden in hun ogen gestoken, baarden in brand gestoken, Joden werden in beerputten gegooid, doodgeslagen."

Begin van het einde

Op basis van nieuwe documenten en verklaringen die na de Tweede Wereldoorlog werden afgelegd concludeert Kluveld bovendien dat niet-Joden in het kamp tegen hun Joodse medegevangenen werden opgezet. "Tegen Jodenhelpers werd gezegd: je bent hier binnen drie maanden antisemiet."

Kluveld: "Wat we uit dit onderzoek leren is dat Kamp Amersfoort voor heel veel Joodse gevangenen het begin van het einde was." De historica hoopt dat haar onderzoek bijdraagt aan de erkenning voor het leed in kamp Amersfoort tijdens de Tweede Wereldoorlog.