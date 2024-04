Van de Zandschulp kan weer lachen: masterszege én oude coach terug

Van de Zandschulp, nu de nummer 112 van de wereld, trof in Eubanks (nummer 44) een dankbare tegenstander. De al 27-jarige Amerikaan won in zijn loopbaan maar één gravelpartij op de tour en hun enige onderlinge duel had hij verloren.

Van de Zandschulp brak hem vier keer, kreeg na de zesde game in de eerste set nog maar een breekpunt tegen en sloeg op zijn eerste matchpoint toe.

Griekspoor en Rus

Tallon Griekspoor doet ook mee in Madrid. Hij is als 24ste geplaatst en daardoor al zeker van de tweede ronde. Daarin treft hij de Japanner Taro Daniel. Bij de vrouwen won Arantxa Rus gisteren in de eerste ronde en zij kan zich opmaken voor een ontmoeting met de Amerikaanse wereldtopper Coco Gauff.