Man in België heeft 6,2 miljoen euro aan openstaande boetes

Bij een grote politiecontrole in Belgisch-Limburg is een automobilist aangehouden die nog ruim 6,2 miljoen euro aan boetes had openstaan. Waarvoor die boetes waren uitgeschreven, heeft de politie niet verteld.

De controle vond plaats in de omgeving van Hasselt. Omdat de man de boetes niet direct kon betalen, is zijn auto in beslag genomen. In totaal ging het om een bedrag van 6.238.607 euro, schrijft de Vlaamse omroep VRT.

Bij de politie-actie werd woensdag in totaal een bedrag van 18.000 euro ingevorderd, onder meer voor het rijden met illegale rode diesel of in ongekeurde voertuigen. Zeven auto's werden in beslag genomen. Dertien bestuurders bleken onder invloed van drugs achter het stuur te zitten: zij moesten direct hun rijbewijs inleveren.