Terwijl United kwakkelt, wordt roep om Van de Beek steeds luider: #freedonny

Donny van de Beek tijdens de warming up - Pro Shots

Het was een van de spraakmakendste transfers van afgelopen zomer. Donny van de Beek verruilde voor zo'n 39 miljoen euro Ajax voor Manchester United, maar op veel speeltijd kan de 23-jarige middenvelder niet rekenen. Met als dieptepunt - vooralsnog - het afgelopen weekend. Van de Beek bleef in het duel met Chelsea de hele wedstrijd op de bank en werd met een beteuterd gezicht in beeld gebracht, waarna de fans in no time de hashtag #freedonny in het leven riepen.

Niet alleen op Twitter ging het los over de beteuterde Van de Beek op de bank bij United, ook op Sky Sports werd de situatie van de oud-Ajacied in het team van Ole Gunnar Solskjaer besproken. Een team dat overigens niet heel best draait: United bezet na vijf wedstrijden de vijftiende plek in de Premier League. Vooral de 6-1 nederlaag tegen Tottenham Hotspur op 4 oktober was ontluisterend. Maar waar de fans uit alle macht via de hashtag #freedonny een basisplaats proberen af te dwingen voor Van de Beek en de middenvelder de hemel in prijzen, zien de analisten het somber in voor de Nederlander. "Niets ten nadele van die jongen, maar waarom hebben we hem gekocht?", vroeg oud-United-speler Patrice Evra zich af. "Manchester United heeft hem helemaal niet nodig, dát is de harde waarheid." Een dag later nuanceerde Evra echter zijn uitspraken. "Ik heb veel respect voor Donny. Maar er is één probleem: hoeveel wedstrijden heeft United dit seizoen gespeeld? En hoeveel wedstrijden hebben we hem nodig gehad?", aldus de voormalig voetballer die benadrukt dat Van de Beek wel scherp moet blijven. "Donny krijgt zijn kans nog wel." Mysterie Gary Neville, eveneens oud-speler van United, deed ook een duit in het zakje: "Ze hebben 39 miljoen voor hem betaald, maar waarom hij nu op deze manier gebruikt wordt, is een beetje een mysterie."

"Het lijkt erop dat hij niet bepaald in de hoofdplannen van Solskjaer voorkomt", aldus Neville. Bij United heeft Van de Beek ook behoorlijk wat concurrentie met onder anderen Bruno Fernandes en Paul Pogba. Spelers waar hij, zo zei de middenvelder zelf, veel van kan leren. En dan zijn er ook nog de fans die denken dat de komst van Van de Beek niet zozeer een keus was van trainer Solskjaer, maar van het bestuur van de Engelse club.

Neville: "Van de Beek zal nu wel denken: wat doe ik hier? Maar ik denk dat Ole vooralsnog zijn favoriete middenveld laat spelen. Fred en Scott McTominay lijken het beste in Fernandes naar boven te kunnen halen, dus die drie zullen United - in de ogen van Solskjaer - het beste resultaat opleveren." 'Absolute topspeler' Solskjaer, die na een teleurstellende seizoenstart behoorlijk wat kritiek krijgt op zijn tactische keuzes, benadrukte diverse keren nog maar eens dat hij het wel degelijk ziet zitten in de Oranje-international. "Donny is een absolute topspeler en een geweldige persoonlijkheid. Jullie zullen hem dit seizoen nog voldoende aan het werk zien", aldus de coach die de daad nog niet vaak bij het woord heeft gevoegd. In de Premier League kwam Van de Beek tot op heden namelijk pas 59 minuten in actie, waarin hij één keer scoorde. Van de Beek maakte bij zijn debuut het enige doelpunt in de met 3-1 verloren wedstrijd tegen Crystal Palace.

Donny van de Beek na zijn doelpunt tegen Crystal Palace - Pro Shots

Ook buiten Manchester valt de situatie van Van de Beek op. Hakim Ziyech, met wie Van de Beek samenspeelde bij Ajax en is neergestreken bij Chelsea, liet er desgevraagd zijn licht over schijnen. "Hij komt uit een ander land en is een andere speelstijl gewend." "Hij zal tijd nodig hebben om overal aan te wennen", aldus Ziyech. "En dan weet ik zeker dat hij zijn kwaliteiten daar zal tonen. Voor hem is het vooral belangrijk om nu rustig te blijven."

