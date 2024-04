Atalanta in blessuretijd langs Fiorentina en naar Italiaanse bekerfinale

Toch bleek de rode kaart uiteindelijk de doorslag te geven. En spits Scamacca. Uit een voorzet van Charles De Ketelaere maakte de oud-PSV'er met een halve omhaal de 2-1. Kort daarna kreeg hij wel een gele kaart, waardoor hij de bekerfinale mist.

Daarna ging Atalanta in de reguliere speeltijd vol op zoek naar de bevrijdende 3-1. En dat gebeurde in de laatste minuten van de blessuretijd. Even leek het erop dat Ademola Lookman buitenspel stond, maar de VAR bekeek de beelden en zag dat het niet zo was. De Nigeriaans-Engelse aanvaller scoorde mooi in de verre hoek. In de laatste minuut maakte Mario Pasalic ook nog de 4-1.