Ajax ontsnapt aan verlies tegen Excelsior, Europa League-ticket op de tocht

Ajax begon de wedstrijd in een 4-3-3 opstelling, net als twee weken geleden toen in de Arena tegen FC Twente, de nummer drie van de ranglijst, een 1-0 achterstand werd omgebogen tot een 2-1 zege. Dat gebeurde zonder de geblesseerden Jordan Henderson en Steven Berghuis, die inmiddels op de weg terug zijn maar ook tegen Excelsior nog ontbraken.

De 100ste voor Dijkhuizen

Al snel werd duidelijk dat Marinus Dijkhuizen, begonnen aan zijn honderdste wedstrijd als coach in de eredivisie, zijn ploeg niet met louter defensieve opdrachten het veld in had gestuurd. Met name over rechts kwamen de Rotterdammers enkele keren dreigend door.

Na een kwartier had Julian Baas zelfs de 0-1 op zijn schoen, maar Gerónimo Rulli keerde de inzet. Even daarvoor was al de eerste kans voor Ajax geweest. Mika Godts snelde langs twee tegenstanders, maar de 18-jarige Belg deed bijna op de achterlijn staand een doelpoging waar terugleggen een betere optie leek. Stijn van Gassel liet zich in ieder geval niet verrassen.