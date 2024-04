Oekraïne gebruikt stiekem al raketten van VS met bereik van 300 km

Oekraïne heeft op het slagveld langeafstandsraketten gebruikt die in het geheim door de VS zijn geleverd. Deze raketten hebben een bereik van ongeveer 300 kilometer. Tot nu toe had Washington volgehouden dat het Oekraïne alleen projectielen met een bereik van zo'n 150 kilometer had gegeven.

De zogeheten Atacms-raketten zijn begin deze maand geleverd aan Oekraïne, zegt een Pentagon-woordvoerder tegen CNN. President Biden had hier achter de schermen groen licht voor gegeven. Op verzoek van Oekraïne is deze informatie pas openbaar gemaakt nu de raketten zijn ingezet.

Onder meer een Russische luchtmachtbasis op de bezette Krim is beschoten met de nieuwe raketten, heeft persbureau AP vernomen van een Amerikaanse functionaris. Het Russische ministerie van Defensie zei vorige week dat er drie Atacms-raketten waren neergehaald boven de Zwarte Zee.

Meer op komst

Het is onduidelijk hoeveel stuks Washington heeft geleverd. In het pas goedgekeurde steunpakket van tientallen miljarden dollars voor Oekraïne zitten naar verwachting meer van deze raketten. President Zelensky bedankte de VS maandag op X voor de langeafstandsraketten die Kyiv gaat krijgen.

Oekraïne lobbyt al maanden bij zijn belangrijkste bondgenoot voor Atacms-raketten met hun ruime bereik. Tot nu toe hield de VS de boot af uit vrees voor escalatie als Oekraïne doelwitten diep in Rusland zouden raken. In oktober kreeg Zelensky daarom te horen dat hij Atacms kreeg met de helft van het maximale bereik.