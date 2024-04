Veertien lichamen uit zee gehaald door Tunesische kustwacht

Voor de kust van het eiland Djerba heeft de Tunesische kustwacht veertien lichamen uit zee gehaald. Het is de derde keer in twee dagen tijd dat de kustwacht omgekomen migranten vindt.

Gisteren werden een stuk noordelijker 22 lichamen gevonden voor de kust van de stad Sfax. Nog eens zeven lichamen werden ter hoogte van Gabès aangetroffen in de gelijknamige Golf van Gabès.

De laatste tijd neemt het aantal migranten dat de Middellandse Zee op gaat weer sterk toe. Dit jaar gaat het al om bijna 50.000 mensen. Volgens de Verenigde Naties zijn daarbij naar schatting 473 mensen omgekomen of vermist geraakt.

Vorig jaar waagde een recordaantal vluchtelingen en migranten de overtocht naar het Italiaanse eiland Lampedusa. Zeker 123.000 mensen maakten de oversteek, waarvan het overgrote deel vanuit Tunesië kwam.

Tunesiëdeal

Vanwege het recordaantal migranten dat de Middellandse Zee overstak sloot de Europese Unie, onder leiding van EU-voorzitter Von der Leyen, de Italiaanse premier Meloni en premier Rutte vorige zomer een deal met Tunesië.

Dat land zou 900 miljoen euro aan investeringen van Europa krijgen, in ruil voor betere grensbewaking. De deal kwam maar moeilijk van de grond en Tunesië heeft meerdere keren grote bedragen teruggestort.

Mensenrechtenorganisaties waren van meet af aan kritisch over de deal. Tunesië zette in de dagen na de deal moedwillig vluchtelingen en migranten over de grens, de Libische woestijn in.

Nieuwsuur-verslaggever Saskia Dekkers sprak vorig jaar met mensensmokkelaars: