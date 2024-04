Spaanse premier Sánchez overweegt af te treden na beschuldigingen tegen echtgenote

De Spaanse premier Sánchez heeft onverwacht zijn taken neergelegd nadat er vandaag een justitieel onderzoek was aangekondigd naar zijn vrouw. Die wordt ervan verdacht dat ze zich met haar bedrijf schuldig heeft gemaakt aan corruptie. Een extreemrechtse actiegroep diende bij een rechtbank in Madrid een klacht tegen haar in.

In een verklaring op X schrijft Sánchez dat hij zich wil bezinnen op de vraag of hij de regering nog wel wil leiden. Zijn kabinet steunt sinds vorig jaar op een wankele meerderheid in het parlement. Aanstaande maandag zal hij zijn besluit kenbaar maken, meldt hij.

De sociaaldemocraat spreekt van een "ongekende aanval" op hem en zijn vrouw door "een coalitie van rechtse en extreemrechtse belangen". Hij verwijst daarmee naar de rechts-conservatieve Partido Popular en de ultrarechtse partij Vox.

"Vaak vergeten we dat er achter politici mensen zitten", schrijft hij. "En ik, ik schaam me er niet voor om het te zeggen, ben een man die enorm verliefd is op mijn vrouw, en hulpeloos moet toekijken hoe er dag in dag uit met modder naar haar gegooid wordt."

'Nieuw soort slachtofferschap'

Afgelopen zomer verloor Sánchez de verkiezingen van de Partido Popular. Maar toen die partij geen coalitie tot stand kon brengen wist Sánchez een akkoord te sluiten met een aantal kleinere partijen. Daarbij zijn de Catalaanse pro-separatistische partijen ERC en Junts, die hun steun gaven in ruil voor een amnestieregeling voor Junts-leider Puigdemont en honderden andere separatisten.

Leden van Sánchez' partij PSOE spreken op sociale media hun steun uit voor de premier. De in zijn verklaring genoemde partijen reageren fel. Vox schrijft in een verklaring dat Spanje "getuige is van een nieuw soort slachtofferschap". "Als hij (Sánchez, red.) wil reflecteren, laat hem dat dan doen, maar dan na zijn ontslag." Een senator van de Partido Popular schrijft: "Hij is goed, de anderen zijn slecht. Natuurlijk wil hij door. Tegen elke prijs."

Sánchez is sinds 2018 aan de macht. De toenmalige premier Rajoy van de Partido Popular verloor destijds een vertrouwensstemming in het parlement vanwege een corruptieschandaal binnen zijn partij.