Veel sportscholen draaien verlies, 'vooral ouderen durven het nog niet aan'

"De fitnessbranche is een kapitaalintensieve sector met hoge vaste kosten (huur, personeel, onderhoud). Het break-even point ligt daarom bij de laatste leden." Hij schat dat sportscholen per locatie gemiddeld een verlies lijden van 5000 euro per maand, ook al maken ze gebruik van steunmaatregelen van de overheid.

Voor veel ondernemers is de terugkeer van dit deel van de oorspronkelijke leden nog niet genoeg om de kosten te dekken, zegt Wouters. Want juist met die laatste 10 à 20 procent maken sportscholen vaak pas winst.

Jongere sporters gaan nu wel weer sneller naar de sportschool dan ouderen. "60-plus is gereserveerder dan de jongere om terug te keren", zegt Ronald Wouters, directeur van NL Actief. "De doelgroep waar een ondernemer zich op richt, is daarom een belangrijke factor in de verliezen en terugkerende leden."

Het ledental van sportscholen is de laatste maanden gestegen, maar zit nog niet op het niveau van voor corona. Volgens brancheorganisatie NL Actief is het gemiddeld nu zo'n 80 tot 90 procent ten opzichte van maart. Rond de heropening in juli was dat zo'n 70 procent .

BoukeSport had voor corona 1100 leden. Nu zijn dat er rond de 950. Inderdaad vooral ouderen laten het nog afweten, zegt directeur Bouke van Spreeuwel. "We zitten in een dorpse omgeving, de gemiddelde leeftijd van mijn leden was boven de veertig. En ouderen komen moeilijker terug naar de sportschool. Ze zijn er onzeker over en kiezen ervoor om toch maar niet te sporten. Collega's met een jongere doelgroep hebben hier minder last van."

Hij draait nu grofweg zo'n 10.000 euro minder omzet per maand. "Als het zo doorgaat, hou ik dit geen half jaar meer vol. Ik vrees ook wat er nog gaat gebeuren qua nieuwe maatregelen. Als er echt weer een lockdown komt, dan zitten we echt in de problemen. Dan wordt het voor veel clubs lastig het hoofd boven water te houden."