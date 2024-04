Twente rekent af met Almere City en blijft op koers naar Champions League-voorronde

FC Twente is weer een stukje dichter bij de (derde) voorronde van de Champions League gekomen. De nummer drie van de eredivisie rekende in eigen huis met 3-1 af met Almere City en heeft nu acht punten meer dan AZ, dat deze speelronde pas zondag (uit bij NEC) in actie komt.

De strijd om de felbegeerde derde plek in de eindrangschikking zou volgende week zondag weleens tot een hoogtepunt kunnen komen, als Twente op Bevrijdingsdag een bezoek brengt aan de Alkmaarse concurrent. De vierde plaats, goed voor de groepsfase van de Europa League, kan de Enschedeërs inmiddels niet meer ontgaan.