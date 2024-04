Van Ginkel zal Vitesse gaan verlaten, Sturing wil club helpen opbouwen

Vitesse speelt, als de licentie behouden blijft, volgend jaar in de eerste divisie. Maar dat gaat niet gebeuren met Marco van Ginkel. De aanvoerder, die opgroeide bij de Arnhemse club, ziet zichzelf niet in de eerste divisie voetballen. "De kans dat ik hier volgend jaar nog ben, is niet heel groot."

De 31-jarige Van Ginkel doorliep de gehele jeugdopleiding van Vitesse en maakte in 2010 als 17-jarig talent zijn debuut in het eerste elftal. Na drie jaar in de hoofdmacht te hebben gespeeld, vertrok de voetballer uit Scherpenzeel naar Chelsea om vervolgens na tien jaar weer terug te keren bij de club die hij zo lief heeft. Maar die terugkeer is niet van lange duur geweest.

"Ik ga ervan uit dat het einde verhaal is. Mijn contract loopt af en dan zal ik hier officieel niet meer zijn."

Kijk hier naar de reactie van Marco van Ginkel en Edward Sturing: