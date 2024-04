Vitesse nog altijd in gevaar: 'Zou zomaar kunnen dat er nog wat aankomt'

De licentie komt wellicht dus alsnog in gevaar. Reijntjes: "Het is duidelijk dat we door het oog van de naald gekropen zijn. De licentie is nog niet afgenomen. Zo werd het ook gecommuniceerd: nog niet afgenomen. Maar het feit dat er nieuw bestuur zit, is blijkbaar wel voor de licentiecommissie een signaal geweest dat er weer een vertrouwensband kan ontstaan."

Vrijdag

Daarom is Reijntjes ook zo blij dat ze vrijdag aan tafel mogen schuiven bij de licentiecommissie in plaats van dat er sprake is van briefwisselingen. "Dat was voor ons een doelstelling op zich en is absoluut een winstpunt. De licentiecommissie was niet erg Vitesse-minded meer, omdat ze vaak zaken niet volledig kregen aangeleverd."