IJshockeysters boeken eerste zege op WK en zijn bijna zeker van lijfsbehoud

De Nederlandse ijshockeysters hebben op het WK (divisie 1A) hun eerste zege geboekt. Zuid-Korea werd in het Oostenrijkse Klagenfurt met 3-1 (1-0, 0-1, 2-0) geklopt, waardoor Oranje bijna zeker is van lijfsbehoud.

In de eerste periode sloeg Nederland in z'n tweede overtalsituatie toe. Savine Wielenga vond vanachter het doel Kayleigh Hamers en die tikte raak. In de tweede twintig minuten werd het Zuid-Koreaanse doel vaak onder vuur genomen, maar goalie Jongju Park gaf geen krimp en na een spaarzame uitval viel de 1-1.