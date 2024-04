Ophokplicht voor pluimvee vervalt in heel Nederland

Nergens in Nederland geldt nog een ophokplicht voor pluimvee. Alleen in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel was die maatregel om verspreiding van vogelgriep te voorkomen nog van kracht, maar demissionair minister Adema heeft de verplichting ook daar ingetrokken. Ook de plicht om vogels af te schermen vervalt.

Sinds december zijn er in Nederland geen uitbraken meer geweest op pluimveebedrijven. Bij wilde vogels in zowel Nederland als in de rest van Europa zijn nog maar weinig besmettingen. De deskundigen die het ministerie van Landbouw adviseren, denken dat er maar een kleine kans is op nieuwe besmettingen op bedrijven.

Het ministerie waarschuwt wel dat het virus nog steeds aanwezig is en dat met de vogeltrek nieuwe varianten kunnen worden meegebracht. Daarom blijft het de situatie in de gaten houden. Landbouw roept pluimveehouders op alert te blijven en mogelijke verdenkingen te melden. Als de situatie verandert, kunnen er opnieuw beperkende maatregelen komen.