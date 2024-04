Oranje-judoka Tsjakadoea te zwaar bij weging: streep door EK-deelname

Tornike Tsjakadoea is uitgesloten van deelname aan de EK judo, die donderdag in Zagreb beginnen. De Nederlander met Georgische roots, uitkomend in de klasse tot 60 kilogram, bleek vandaag te zwaar bij de weging voor het toernooi.

Bij zo'n weging mogen judoka's geen gram boven het maximaal toegestane gewicht in hun klasse wegen. Het komt zelden voor dat een judoka niet door een weging komt.

'Schuldvraag'

Een woordvoerder van de Nederlandse judobond laat aan de NOS weten ook nog niet precies te weten wat er mis is gegaan. "Het is nu te kort op de weging om te kunnen concluderen waar dit is misgegaan. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de sporter. Alleen het is niet zo zwart-wit als het soms lijkt. Hij wordt nauwgezet begeleid."

"Ik kan nu niet zeggen of Tornike zelf dingen verkeerd heeft gedaan of dat zijn lichaam door de vele toernooien de afgelopen periode anders heeft gereageerd. Dat weten we op dit moment simpelweg nog niet. Dus een 'schuldvraag' is ook echt nog niet aan de orde. We gaan dit goed onderzoeken, zodat het niet nogmaals kan gebeuren."

Tsjakadoea was in maart nog wel op gewicht, toen hij in Tbilisi voor de vijfde keer in zijn loopbaan brons won bij een grandslamtoernooi. Hij deed in 2021 mee aan de Olympische Spelen in Japan en verloor daar de wedstrijd om het brons.

Tsjakadoea is hard op weg om zich ook voor de komende Spelen te kwalificeren. Bij het EK had hij punten kunnen veroveren voor de olympische ranglijst.