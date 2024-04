Rookworst mag niet meer worden gemaakt met rookaroma, EU stelt verbod in

Het gebruik van verschillende rookaroma's in producten wordt op termijn verboden omdat ze mogelijk kankerverwekkend zijn. Dat is de uitkomst van een stemming in het EU-comité voor voedselveiligheid.

Het besluit betekent dat die stoffen straks niet meer mogen worden gebruikt bij de productie van bijvoorbeeld rookworsten, rookkaas, en andere producten met een rooksmaak, zoals nootjes of sauzen.

De rookaroma's waren in de EU toegelaten voor een periode van tien jaar, maar die termijn wordt dus niet verlengd. Wel komt er een overgangsperiode van een aantal jaar, zodat producenten de tijd krijgen om alternatieven te vinden.

Genotoxische stoffen

Het besluit volgt op een advies van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, de EFSA. Die keek naar acht rookaroma's en concludeerde dat zes daarvan zogeheten genotoxische stoffen bevatten. Dat zijn stoffen die schade kunnen toebrengen aan het DNA, wat kan leiden tot bijvoorbeeld kanker.

De Europese voedselwaakhond heeft niet onderzocht hoe groot de kans is dat de consumptie van rookaroma's leidt tot schade aan de gezondheid. Verder tekent de EFSA aan dat het ook afhangt van factoren als eetgewoonten en lichaamsbouw. Daarnaast nemen de deskundigen bij de inschatten van risico's het zekere voor het onzekere. Dat betekent dat ze, in hun eigen woorden, uitgaan van worstcasescenario's.

Bij de andere twee van de acht rookaroma's kunnen schadelijke gezondheidseffecten niet worden uitgesloten, zegt de Europese voedselwaakhond.