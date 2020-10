Door agenten gedode Amerikaan had psychische problemen, zegt familie

Maar de advocaat van de familie, Shaka Johnson, zegt dat de agenten anders hadden moeten optreden omdat Wallace verward was. "Als je naar iemand gaat in psychische nood en je enige uitrusting is een pistool... waar zijn dan de middelen die wél passend zijn?"

De zwarte man die maandag in Philadelphia door agenten werd doodgeschoten had volgens zijn familie ernstige psychische problemen. Familieleden hadden het alarmnummer gebeld om hulp en een ambulance te vragen voor Walter Wallace en ze wilden niet dat de politie zou komen, zegt hun advocaat.

Agenten in Philadelphia zijn niet getraind in hoe ze moeten omgaan met verwarde mensen, zei de advocaat op een persconferentie. Ook de ouders van de Wallace en twee van zijn kinderen namen het woord. Zijn vader zegt dat Wallace is "afgeslacht" door de politie.

In de lezing van de politie hebben de twee agenten samen zeker 14 kogels afgevuurd, maar is het niet duidelijk door hoeveel kogels Wallace is geraakt. De politie kan ook nog niet zeggen of de agenten wisten dat de man psychische problemen had.

Protesten en rellen

De dood van Wallace leidde tot protesten, die later deels uitmondden in rellen. Zeker 30 agenten raakten gewond, de meesten doordat ze met stenen werden bekogeld. Een agent ligt nog in het ziekenhuis met een botbreuk doordat een pick-uptruck over zijn been reed. Dat zou met opzet zijn gebeurd. Zeker 90 mensen zijn opgepakt.

Bij de rellen werd ook een politiewagen in brand gestoken: