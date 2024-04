Godon wint tweede etappe Romandië en rijdt verrassing Zijlaard uit leiderstrui

Voor een aantal pure sprinters bleek de etappe toch te lastig, al hadden ze de rit van tevoren wel aangekruist als mogelijke kans. Verschillende klimmers probeerden op de lastige Lorette-klim het verschil te maken. Even creëerden Jan Christen (UAE), Richard Carapaz (EF) en David Gaudu (Groupama) een kleine kopgroep, maar zij werden weer ingelopen.

Ferm eindschot

Het peloton beet zich vooral stuk op de zes vroege vluchters, die ver voor het ontsnapte trio reden. Onder anderen de Vlaamse hardrijder Rune Herregodts (Intermarché) maakte deel uit van die kopgroep. Bij het inrijden van de laatste 10 kilometer hadden ze nog altijd een kleine halve minuut voorsprong, maar ze moesten zich overgeven.

In de sprint was Godon zogezegd de snelste, met een ferm eindschot in de benen. Zijn ploeggenoot Andrea Vendrame bleef in zijn kielzog en werd tweede. Gianni Vermeersch, ploeggenoot van Mathieu van der Poel bij Alpecin-Deceuninck, vervolmaakte het podium.