Nieuwe cao voor rijksambtenaren: 9,7 procent meer loon

De 150.000 rijksambtenaren in Nederland hebben een nieuwe cao. Ze krijgen in juli een loonsverhoging van 8,5 procent en structureel 50 euro per maand boven op hun salarisschaal.

Daarnaast krijgen ze drie keer een eenmalige uitkering, ter compensatie van de inflatie, samen goed voor 2350 euro bruto. De eerste uitkering wordt in mei gegeven.

Verder krijgen de rijksambtenaren de mogelijkheid om per jaar 2000 euro studieschuld af te lossen uit het Individueel Keuzebudget. Het leasen van een fiets wordt structureel mogelijk en het betaald zorgverlof wordt verruimd van twee naar vier weken.

Tot eind 2025

De cao heeft een looptijd van 1 juli 2024 tot eind 2025. Opgeteld bedraagt de gemiddelde loonsverhoging 9,7 procent voor anderhalf jaar. Het ligt in lijn met wat elders in andere cao's wordt afgesproken. Zo werd eind vorig jaar de nieuwe politie-cao gesloten met 9,5 procent loonsverhoging.

Eind maart bereikten de vakbonden een akkoord met het Rijk over een nieuwe cao. De afgelopen weken hebben de leden van de vakbonden ingestemd met het akkoord en nu heeft demissionair staatssecretaris Van Huffelen ook getekend.