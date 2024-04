Meisje (16) overleden na val uit woning in Amsterdam, twee verdachten opgepakt

Een 16-jarig meisje is vannacht overleden aan haar verwondingen nadat ze van grote hoogte uit een pand aan de Geldersekade in Amsterdam was gevallen. Twee 16-jarige jongens renden na het incident de woning uit, zij zijn aangehouden. Het is nog niet bekend of er sprake was van opzet.

De politie ontving gisteravond rond 23.45 uur een melding over een groep jongeren die na het forceren van een toegangsdeur het pand binnengingen. "Toen de agenten aankwamen, troffen ze het meisje zwaargewond aan", zegt een woordvoerder. Ze werd gereanimeerd op straat en naar het ziekenhuis vervoerd. Daar overleed ze aan haar verwondingen.

Verschillende scenario's

Op het moment dat de politie ter plaatse kwam, renden twee jongens het pand uit. Zij zijn aangehouden als verdachten. Beide jongens zijn 16 jaar en komen uit Amsterdam. De politie onderzoekt of er nog meer mensen in het pand aanwezig waren.

In kader van het onderzoek kan de politie nog niets zeggen over de toedracht van het ongeval. "We houden rekening met verschillende scenario's", zegt de woordvoerder. "Ook met dat van een noodlottig ongeval." Vanwege de onduidelijkheid over het incident roept de politie eventuele getuigen op zich te melden.