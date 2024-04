Al zeker 42 minderjarige bommenleggers aangehouden: 'De gevolgen zijn groot'

Wat kun je er tegen doen?

Het benaderen van de jongeren is moeilijk tegen te gaan, zeggen alle partijen. Wat wel kan is het gesprek aangaan met jongeren: wat maakt dat je hiervoor openstaat? "Wanneer je doorvraagt en verder komt in je relatie met de jongere, kom je soms op verdriet van het missen van een vader in het gezin of armoede", vertelt jongerenwerker Ottens. "Dan kunnen we samen ontdekken: wat is een positiever alternatief om aan die behoefte te voldoen?"

Dat soort gesprekken zijn er nog onvoldoende, vindt hij. "Het wordt echt onderschat hoeveel jongeren hiervoor benaderd worden."

Juist minderjarigen blijken soms makkelijk te verleiden. De politie zegt nog geen beeld te hebben hoe groot het aandeel minderjarige verdachten precies is. Duidelijk is wel dat het grootste deel van de verdachten jonger dan 23 is.