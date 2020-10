Doodgeschoten man Amsterdam mogelijk voor ander aangezien

Een 33-jarige man die vorige week is doodgeschoten in Amsterdam Nieuw-West, is waarschijnlijk voor iemand anders aangezien. De politie gaat daar vanuit omdat het slachtoffer in een geleende auto reed.

De man werd in de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 oktober neergeschoten. Hij werd gereanimeerd en overgebracht naar een ziekenhuis, maar overleed daar aan zijn verwondingen. De politie gaat uit van een gerichte actie: "Hij werd door meerdere kogels geraakt en alles wijst op een liquidatie." Van de dader of daders ontbreekt nog ieder spoor.

De politie zegt alle scenario's open te houden, maar vermoedt dat de man is aangezien voor een ander, mogelijk voor degene die normaal in de geleende auto rijdt, schrijft AT5.

Getuigen

"Het zou namelijk heel goed kunnen dat de betreffende zwarte Volkswagen Polo in de dagen voorafgaand aan de beschieting geobserveerd of gevolgd is", zegt de politie, die daarom zoekt naar mensen die daar meer van weten.

Op de plek van de beschieting zouden meerdere mensen zijn gezien, schrijft NH Nieuws. Getuigen hebben daar twee in het donker geklede mannen zien weglopen. De politie benadrukt dat het de daders kunnen zijn geweest, maar dat het ook getuigen kunnen zijn en komt graag met hen in contact.

Ook is op bewakingsbeeld gezien dat er vlak voor, tijdens en na het schieten verschillende auto's wegrijden van die plek. De politie is op zoek naar de personen die in die auto's zaten.