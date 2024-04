Drie mannen opgepakt na drama met migrantenboot op Kanaal

De Britse politie heeft drie mannen aangehouden in verband met de dood van vijf migranten. Die verdronken gisteren bij een poging om het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland over te steken.

De drie worden verdacht van het faciliteren van illegale migratie. Ze hebben de Sudanese en Zuid-Sudanese nationaliteit en zouden illegaal in Groot-Brittannië verblijven.

Bij de overtocht probeerden 112 migranten Groot-Brittannië te bereiken. Onderweg ging het mis toen er door een nog onbekende oorzaak paniek uitbrak. Een deel van de opvarenden kwam in de verdrukking en ook sprongen er mensen in het water. Onder de doden is een meisje van 7.

Hulp geweigerd

Van de 112 mensen die de tocht ondernamen, zijn er 47 door de Franse hulpdiensten uit het water gehaald. Ze werden bij Wimereux aan land gebracht.

De rest van de groep wilde volgens de Franse autoriteiten geen hulp en is doorgevaren. Ze zijn aangekomen in Groot-Brittannië en daar verhoord over het drama.

De Franse kustwacht bracht 47 mensen terug naar het Franse vasteland.