Ondernemer Sanderink moet door hem opgericht Centric 91 miljoen euro betalen

De omstreden zakenman Gerard Sanderink moet per direct ruim 91 miljoen euro betalen aan het door hem opgerichte IT-bedrijf Centric. De Amsterdamse rechtbank heeft dat bepaald. Sanderink had juist 30 miljoen euro geëist van Centric, maar werd in het ongelijk gesteld.

Het conflict draait om een lening van 80 miljoen euro. In de tijd dat Sanderink nog zelf de baas was bij Centric, had hij dat bedrag als dividend laten uitkeren aan zijn holding Sanderink Investments. De uitkering werd twee jaar later omgezet in een lening, omdat juristen bang waren dat de dividenduitkering mogelijk nadelig zou kunnen zijn voor Sanderinks andere bedrijf Strukton, dat coronasteun had ontvangen. Een van de voorwaarden voor de coronasteun was dat verwante bedrijven geen dividend mochten uitkeren.

Tijdens de rechtszaak bleek dat Sanderink ervan uitging dat hij het geld niet terug hoefde te betalen, schrijft RTV Oost. Hij eiste bovendien dertig miljoen euro extra dividend op.

Maar het huidige bestuur van Centric eiste de 80 miljoen plus rente en kosten, in totaal iets meer dan 91 miljoen, terug en heeft gelijk gekregen van de rechtbank. Sanderink moet per direct betalen, ook een hoger beroep tegen dit vonnis houdt de betalingsverplichting niet tegen, aldus de rechtbank.

Financiële noodtoestand

Sanderink stelde eerder dat hij in een "financiële noodtoestand" zou komen, als hij zou moeten betalen. De rechtbank acht die angst van Sanderink aannemelijk, "gezien het feit dat dividenduitkering van Centric de enige voornaamste inkomstenbron van Sanderink is".

Maar de rechters zien ook dat de gevallen Twentse zakenman al ruim een jaar "in verzuim is". "En uit niets blijkt dat hij binnen afzienbare tijd alsnog in staat zal zijn om aan de vordering te voldoen."

Omkoping in Saudi-Arabië

Sanderink gaf jarenlang leiding aan grote bedrijven, zoals Centric en het bouw- en spoorbedrijf Strukton. Bij beide bedrijven is hij alle zeggenschap kwijt. Bij Centric werd hij in 2022 onteigend. Hij kwam toen geregeld in het nieuws met allerlei procedures tegen zijn ex-vrouw, die ook in dienst was van Centric. In dat conflict betrok hij ook het bedrijf, waarna drie bestuurders opstapten.

Bij Strukton nam de raad van commissarissen vorig jaar de leiding over "in het belang van de ondernemingen, medewerkers en andere belanghebbenden". Het ging toen niet alleen om zijn grillige manier van leidinggeven. Sanderink werd samen met andere oud-directieleden van Strukton ook verdacht van omkoping bij een groot bouwproject in Saudi-Arabië.

Sanderink viel ook op door zijn relatie met Rian van Rijbroek, die zich voordoet als cyberdeskundige.