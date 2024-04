Argentinië wil aanhouding Iraanse minister vanwege bomaanslag in 1994

Bij de aanslag op 18 juli 1994 liet een zelfmoordterrorist in Buenos Aires een zware bom afgaan die in een bestelbus lag. De bus was geparkeerd in het belangrijkste gebouw van de Joodse gemeenschap van de stad. Er volgde een enorme explosie, waardoor het gebouw van zeven verdiepingen helemaal werd verwoest. Vrijwel alle slachtoffers waren Joods. Het is nog steeds de dodelijkste aanslag in de Argentijnse geschiedenis.

Hezbollah

Argentinië, maar ook de Verenigde Staten en Israël, houden terreurorganisatie Hezbollah verantwoordelijk voor de aanslag. Op de achtergrond zou Iran een belangrijke rol hebben gespeeld als opdrachtgever. Hezbollah en Iran hebben altijd ontkend er iets mee te maken te hebben en tot een veroordeling kwam het nooit.

Dat had waarschijnlijk te maken met de politieke situatie in Argentinië. Verschillende presidenten zouden het onderzoek naar de aanslag hebben gefrustreerd. President Menem, die in 1994 aan de macht was, zou Iraanse steekpenningen hebben gekregen. Zijn toenmalige chef inlichtingen is in die zaak veroordeeld. Later had het onderzoek geen prioriteit omdat Argentinië en Iran op economisch gebied de banden wilden aanhalen.