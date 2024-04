De impact van drugscriminaliteit

Drie maanden geleden werd de Zuidwijk in Rotterdam getroffen door een enorme explosie, met drie doden en verwoest woningblok tot gevolg. Vermoedelijk ging het om een drugslab.

De explosie staat niet op zich. In de wijk gaan armoede en drugscriminaliteit hand in hand. Nieuwsuur gaat langs in de wijk.