Man opgepakt voor ondergronds bankieren met 45 miljoen

In Rotterdam is een man opgepakt die wordt verdacht van ondergronds bankieren met in totaal 45 miljoen euro. Hij werd eerder deze maand al aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ook zijn vrouw en een minderjarig familielid worden verdacht van witwassen.

De autoriteiten kwamen de man van 47 op het spoor in een onderzoek naar berichten van het versleutelde communicatieplatform Sky ECC. Daaruit bleek dat een persoon met drugshandelaren communiceerde over geldoverdrachten. De verdachte ontving ook foto's van partijen drugs. Dat was in 2020 en 2021.

De man kon vervolgens gekoppeld worden aan een onderzoek naar een toko in Rotterdam, waar gebruikgemaakt kon worden van ondergronds bankieren. Daarvoor werden eerder deze maand twee mensen opgepakt.

Printscreens

Ook zijn bij de toko mobiele telefoons in beslag genomen. Op een van die telefoons zijn berichten van de 47-jarige Rotterdammer en zijn vrouw gevonden. Daarin werden onder meer foto's van bankbiljetten en printscreens van geplande geldoverdrachten gedeeld. Volgens het OM gingen de geldoverdrachten ook na 2021 door.