Voormalig leider Noord-Ierse DUP voor de rechter voor verkrachting

Jeffrey Donaldson, de voormalig leider van de pro-Britse DUP in Noord-Ierland, wordt beschuldigd van meerdere zedendelicten, waaronder verkrachting. Vandaag moest hij voor het eerst in de rechtbank verschijnen. Zijn vrouw, Eleanor Donaldson, wordt in vier zaken beschuldigd van medeplichtigheid.

In totaal liggen er elf aanklachten tegen de 61-jarige Donaldson, afkomstig van twee personen. De misdrijven zouden zich tussen 1985 en 2006 hebben afgespeeld: het gaat om één verkrachtingszaak en tien andere aanklachten voor medeplichtigheid aan misdaden. Donaldson en zijn vrouw zijn vrijgelaten op borgtocht van 350 Britse pond.

De rechtszaak gaat op 22 mei verder.

'Krachtig betwisten'

Eerder werd bekend dat Donaldson zijn werk als leider had neergelegd omdat hij was aangeklaagd voor seksueel wangedrag. De Noord-Ierse DUP schorste hem daarnaast ook als lid. Donaldson en zijn vrouw werden eind maart gearresteerd en ondervraagd.

Donaldson zei dat het ging om gebeurtenissen die zich een tijd geleden hebben afgespeeld. In een brief aan de partijleiders zei hij dat hij de beschuldigingen "krachtig zou betwisten".

Donaldson leidde de protestantse Democratic Unionist Party (DUP) sinds 2021. Daarvoor zat hij bijna 25 jaar lang in het Noord-Ierse parlement. Bij de verkiezingen van 2022 verloor de DUP van de katholiek-republikeinse Sinn Féin.