Minister Dijkgraaf: te veel studenten krijgen geen stagevergoeding

Te veel studenten krijgen geen stagevergoeding, vindt demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs. Dat moet anders en daarom doet hij een oproep aan werkgevers. "Iedere student verdient een positieve eerste kennismaking met de arbeidsmarkt, daar hoort een passende stagevergoeding bij."

Dijkgraaf heeft onderzoeken laten uitvoeren naar stagevergoedingen en daaruit blijkt dat het per niveau verschilt. In het hbo krijgt ongeveer driekwart van de studenten een stagevergoeding, bij studenten op de universiteit die een stage volgen is dat ongeveer twee derde en in het mbo gaat het om zo'n 40 procent van de studenten (in de beroepsopleidende leerweg).

Onderwijsstagiairs

Hbo'ers die een onderwijsopleiding volgen zijn een negatieve uitschieter, zegt Dijkgraaf. Ruim driekwart van de stagiairs in die sector krijgt geen stagevergoeding. "In een tijd met grote personeelstekorten waarbij we alles op alles zetten om het lerarentekort te bestrijden, horen onderwijsstagiairs een passende vergoeding te krijgen."

Het basis- en voortgezet onderwijs moeten hier volgens hem "echt een stap naar voren zetten". Het ministerie roept de sociale partners in het onderwijs op om tot een stagevergoedingsregeling te komen die voor iedereen gelijk is. In een aantal andere sectoren zoals de bouw, ziekenhuizen en de horeca gaat het volgens de minister al beter dan vroeger.

Cao's

Uit een van de onderzoeken blijkt dat in een groot deel van de afgesloten cao's afspraken over stagevergoedingen ontbreken. Slechts 10 procent rept over een vergoeding van stagiairs. Dijkgraaf spoort sectoren aan om hier aandacht voor te hebben in cao's.

"Daarnaast roep ik bedrijven op om, ook als er geen afspraken zijn gemaakt in een cao, studenten een passende stagevergoeding te geven", zegt Dijkgraaf. "Het ontbreken van een vergoeding of een cao-afspraak, de verschillen tussen studenten, dat moet echt anders."

Dat stagevergoedingen te wensen overlaten is al langer bekend. Twee jaar geleden bleek dat een kwart van de studenten met een stage werd ingezet als goedkope arbeidskracht. En een jaar geleden trok Dijkgraaf aan de bel omdat mbo'ers er slechter vanaf kwamen dan hbo'ers en wo'ers.