OM bepaalt straf voor vier medewerkers Groningse zorgboerderij zelf

Vier medewerkers van een zorgboerderij in het Groningse Wedde moeten van het OM verschijnen voor een hoorzitting waar een mogelijke straf wordt bepaald. Hun zaken worden voorgelegd aan de officier van justitie en niet aan de rechtbank. Een datum is niet bekendgemaakt.

De officier van justitie kan lichte strafbare feiten zelf afdoen. Dan komt de zaak niet voor de rechter, maar beslist het OM zelf over de straf, als vaststaat dat een verdachte schuldig is.

Op de boerderij werden de bewoners met een ernstige meervoudige beperking mishandeld door de medewerkers. De zorginstelling sloot in december 2022.

De zaken tegen vijf andere medewerksters van een zorgboerderij Aurora Borealis in Groningen zijn door het Openbaar Ministerie geseponeerd, meldt het OM vandaag.

Het OM zegt dat bij vier van de vijf medewerksters van wie de zaken zijn geseponeerd wel is bewezen dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan mishandeling van één of meer bewoners van de zorgboerderij. Maar hun aandeel in de misstanden in de zorgboerderij in het dorp Wedde was zo klein, dat vervolging niet op zijn plaats is, aldus het OM.

De vijfde medewerkster hoeft niet voor de rechter te verschijnen omdat door haar meldingen als klokkenluider bij Alberto Stegeman en de politie een einde gemaakt kon worden aan de misstanden.

Mishandeling tien bewoners

De vier andere medewerkers die wel zijn opgeroepen voor een hoorzitting van het OM waren allemaal nog werkzaam op Aurora Borealis toen politie en OM op 19 december ingrepen in Wedde. Zij hebben zich volgens het OM gedurende langere tijd allemaal schuldig gemaakt aan ernstige misdragingen tegen de bewoners.

De twee hoofdverdachten in de zaak staan op 10 en 12 juni terecht voor de rechtbank Groningen. Hun wordt de mishandeling met voorbedachten rade van de tien bewoners van de zorgboerderij tenlastegelegd.

Geen officiële zorginstelling

De zaak kwam aan het rollen nadat onderzoeksjournalist Alberto Stegeman er in oktober 2022 opnames van had gemaakt met een verborgen camera. Pas in december greep de inspectie dus daadwerkelijk in.

In februari 2023 verscheen een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de misstanden in de zorgboerderij. Er stonden voorbeelden van ernstige vernederingen van bewoners. Zo werd een cliënt in een sloot gezet en een ander met zijn hoofd in de wc geduwd.

Aurora Borealis was geen officiële zorginstelling, maar een locatie waar zorg werd verleend op basis van het persoonsgebonden budget (pgb). Daardoor was er ook minder zicht op de kwaliteit van de zorg.