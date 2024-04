Geen kampioenskriebels bij Bosz, die rouwt om blessure Dest: 'Allemaal kapot van'

Midweekse eredivisieduels bij de NOS

Speelronde 31 in de eredivisie is verdeeld over drie dagen, waarvoor NOS Sport twee extra tv-uitzendingen maakt. Op woensdag 24 april zijn FC Twente-Almere City (18.45 uur) en Ajax-Excelsior (21.00 uur). Donderdag 25 april zijn sc Heerenveen-PSV (18.45 uur) en Go Ahead Eagles-Feyenoord (21.00 uur).

Alle duels zijn in een liveblog te volgen op NOS.nl en in de NOS-app. De samenvattingen komen snel na de wedstrijden online. Op tv is woensdag een uitzending om 23.15 uur op NPO 1 en donderdag om 23.10 uur op NPO 1.