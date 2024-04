Bosz heeft geen kampioenskriebels en rouwt om blessure Dest: 'Zijn er allemaal kapot van'

Morgenavond kan het gebeuren: als PSV een resultaat boekt tegen sc Heerenveen en Feyenoord laat punten liggen, dan zijn de Eindhovenaren kampioen. Dat zou de 25e landstitel betekenen voor de club, en de eerste sinds 2018.

PSV-trainer Peter Bosz heeft echter nog geen last van de kampioenskoorts. Op de persconferentie voorafgaand aan het duel vertelt hij in alle rust toe te leven naar het uitduel met Heerenveen.

"Ik heb nog geen kampioenskriebels nee, misschien omdat we het zelf niet volledig in eigen hand hebben. Ik zie het gewoon als 'de volgende wedstrijd' tegen Heerenveen die we willen winnen." Om droog te stellen: "Als we morgen kampioen worden: prima. Als dat een aantal dagen later is: ook prima."

Blessure Dest

Vanzelfsprekend kwam ook de blessure van vleugelverdediger Sergiño Dest ter sprake. Hij liep deze week een zware knieblessure op, die hem lang aan de kant houdt.

"Het is helaas een ernstige blessure, we zijn er allemaal kapot van", vertelt Bosz. "Hij heeft het samen met de dokter aan de spelersgroep en staf verteld. Daarna was het doodse stilte, dat zegt alles. Het is verschrikkelijk."

Hoe Dest er precies aan toe is, geeft Bosz niet prijs. "Sergiño zou het fijn vinden als hij zelf zou mogen uitleggen wat er precies gebeurd is en wat het vervolg is. Dat zal één dezer dagen gebeuren."